У Києві розширили рамки комендантської години. Нові правила діятимуть до ранку понеділка 28 лютого

Від суботи, 26 лютого, у Києві змінено рамки комендантської години. Вона діятиме з 17:00 суботи 26 лютого до 08:00 понеділка, 28 лютого, повідомив столичний мер Віталій Кличко. У неділю вихід на вулицю заборонено

"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці", – написав він.

Відмітимо, що при пересуванні Києвом за крайньої необхідності, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов'язково потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу.

Нагадаємо, 24 лютого, у четвер Кличко заявив про запровадження у Києві комендантської години. Вона мала діяти з 22:00 до 7:00. Тоді він уточнив, що громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме.

При цьому станції метрополітену будуть доступні у вигляді укриття в цілодобовому режимі.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан.