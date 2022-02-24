Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив про запровадження у Києві комендантської години.

"Друзі! Київ з сьогоднішнього дня вводить комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Це вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та військового стану, необхідний для безпеки мешканців столиці", — повідомив Кличко.

Він уточнив, що громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме. При цьому станції метрополітену будуть доступні у вигляді укриття в цілодобовому режимі.

"Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої необхідності пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов'язково потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу", — наголосив Кличко.

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