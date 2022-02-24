Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа.

"Друзья! Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - сообщил Кличко.

Он уточнил, что общественный транспорт во время коменданского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

"Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - подчеркнул Кличко.

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