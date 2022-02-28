У Київській облдержадміністрації назвали найнебезпечніші дороги області

Найнебезпечнішими напрямками у Київській області є Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, а також до небезпечних належить територія біля Димера у Вишгородському районі.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

Станом на 10:00 28 лютого ситуація в багатьох районах Київської області залишається напруженою.

Зокрема, з Бородінської територіальної громади надходить інформація про колони ворожої важкої техніки.

За весь час боїв до лікарень Київської області надійшло 222 поранених цивільних та військових. Усі лікарні працюють і готові приймати поранених.

За даними ОДА, протягом останньої доби російські окупанти кілька разів намагалися захопити аеропорт у Василькові, а внаслідок ракетного удару в селі Крячки сталася велика пожежа на нафтобазі.

Окрім цього, у всіх районах Київської області продовжується боротьба з диверсійними групами.

Нагадаємо, 24 лютого, у четвер Кличко заявив про запровадження у Києві комендантської години. Вона мала діяти з 22:00 до 7:00. Тоді він уточнив, що громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме.

З суботи, 26 лютого, у Києві було змінено рамки комендантської години. Він почав діяти з 17:00 суботи та тривав до 08:00 ранку понеділка, 28 лютого.