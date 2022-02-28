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У Київській облдержадміністрації назвали найнебезпечніші дороги області
Найнебезпечнішими напрямками у Київській області є Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, а також до небезпечних належить територія біля Димера у Вишгородському районі.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації (ОДА).
Станом на 10:00 28 лютого ситуація в багатьох районах Київської області залишається напруженою.
Зокрема, з Бородінської територіальної громади надходить інформація про колони ворожої важкої техніки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За весь час боїв до лікарень Київської області надійшло 222 поранених цивільних та військових. Усі лікарні працюють і готові приймати поранених.
За даними ОДА, протягом останньої доби російські окупанти кілька разів намагалися захопити аеропорт у Василькові, а внаслідок ракетного удару в селі Крячки сталася велика пожежа на нафтобазі.
Окрім цього, у всіх районах Київської області продовжується боротьба з диверсійними групами.
Нагадаємо, 24 лютого, у четвер Кличко заявив про запровадження у Києві комендантської години. Вона мала діяти з 22:00 до 7:00. Тоді він уточнив, що громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме.
З суботи, 26 лютого, у Києві було змінено рамки комендантської години. Він почав діяти з 17:00 суботи та тривав до 08:00 ранку понеділка, 28 лютого.