В Бородянке под Киевом попаданием снаряда уничтожен дом, погибли люди (ФОТО, ВИДЕО)

Частный жилой дом уничтожен при попадании снаряда днем 26 февраля на улице Центральной в поселке Бородянка. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Информация о происшествии поступила спасателям в 13:38. На место происшествия выехали два отделения 31-й пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что в результате удара дом был полностью уничтожен, одна женщина погибла на месте происшествия.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

"По информации в подвальном помещении могут находиться еще люди. В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела еще двух погибших", - сообщили в ГСЧС.