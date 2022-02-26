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Происшествия
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В Бородянке под Киевом попаданием снаряда уничтожен дом, погибли люди (ФОТО, ВИДЕО)

В Бородянке попаданием снаряда уничтожен дом
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Частный жилой дом уничтожен при попадании снаряда днем 26 февраля на улице Центральной в поселке Бородянка. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Информация о происшествии поступила спасателям в 13:38. На место происшествия выехали два отделения 31-й пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что в результате удара дом был полностью уничтожен, одна женщина погибла на месте происшествия.

В Бородянке попаданием снаряда уничтожен дом В Бородянке попаданием снаряда уничтожен дом В Бородянке попаданием снаряда уничтожен дом
В Бородянке попаданием снаряда уничтожен дом
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
В Бородянке попаданием снаряда уничтожен дом
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
В Бородянке попаданием снаряда уничтожен дом
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

"По информации в подвальном помещении могут находиться еще люди. В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела еще двух погибших", - сообщили в ГСЧС.

Автор:
Тимофей Беспятов