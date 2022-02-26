В Киевской области снаряд российских оккупантов попал в жилой дом — возник большой пожар

Российские оккупационные войска в ночь с 25 на 26 февраля пытались продвинуться в Киевской области. В результате обстрелов один снаряд попал в жилой частный дом.

Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

Снаряд оккупантов попал в дом, расположенный в селе Хотяновка Вышгородского района (Киевская область).

"Роспропаганда лжет, что оккупанты не стреляют в мирных жителей, не поджигают их дома. Мы покажем с вами правду! Информация о погибших и раненых уточняется. Хотя, скорее всего от мирных, ни в чем не повинных украинцев остался только пепел", — рассказал Геращенко.

Оккупанты сожгли дом мирных жителей. Фото: Telegram Геращенко

Он добавил, что на месте работают спасатели. Пожар локализуют и ликвидируют.

Также утром 26 февраля снаряд попал в жилой дом в районе международного аэропорта Киев (Жуляны). Туда направляются аварийно-спасательные службы.

Тем временем в Киевской области в городе Васильков продолжаются тяжелые бои. Оккупанты пытаются высадить десант из воздуха, но ВСУ уверенно держат оборону и остаются на своих позициях.