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В Киевской области снаряд российских оккупантов попал в жилой дом — возник большой пожар
Российские оккупационные войска в ночь с 25 на 26 февраля пытались продвинуться в Киевской области. В результате обстрелов один снаряд попал в жилой частный дом.
Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко в Telegram.
Снаряд оккупантов попал в дом, расположенный в селе Хотяновка Вышгородского района (Киевская область).
"Роспропаганда лжет, что оккупанты не стреляют в мирных жителей, не поджигают их дома. Мы покажем с вами правду! Информация о погибших и раненых уточняется. Хотя, скорее всего от мирных, ни в чем не повинных украинцев остался только пепел", — рассказал Геращенко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что на месте работают спасатели. Пожар локализуют и ликвидируют.
Также утром 26 февраля снаряд попал в жилой дом в районе международного аэропорта Киев (Жуляны). Туда направляются аварийно-спасательные службы.
Тем временем в Киевской области в городе Васильков продолжаются тяжелые бои. Оккупанты пытаются высадить десант из воздуха, но ВСУ уверенно держат оборону и остаются на своих позициях.