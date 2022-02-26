На Київщині снаряд російських окупантів потрапив у житловий будинок — виникла велика пожежа

Російські окупаційні війська в ніч із 25 на 26 лютого намагалися просунутися у Київській області. Внаслідок обстрілу один снаряд потрапив до житлового приватного будинку.

Про це повідомляє заступник голови МВС Антон Геращенко у Telegram.

Снаряд окупантів потрапив до будинку, розташованого у селі Хотянівка Вишгородського району (Київська область).

"Роспропаганда бреше, що окупанти не стріляють у мирних жителів, не підпалюють їхні будинки. Ми покажемо з вами правду! Інформація про загиблих та поранених уточнюється. Хоча, швидше за все, від мирних, ні в чому не винних українців залишився лише попіл", - розповів Геращенко.

Окупанти спалили будинок мирних мешканців. Фото: Telegram Геращенко

Він додав, що на місці працюють рятувальники. Пожежу локалізують та ліквідують.

Також вранці 26 лютого снаряд потрапив у житловий будинок у районі міжнародного аеропорту Київ (Жуляни). Туди прямують аварійно-рятувальні служби.

Тим часом у Київській області у місті Васильків продовжуються важкі бої. Окупанти намагаються висадити десант із повітря, але ЗСУ впевнено тримають оборону та залишаються на своїх позиціях.