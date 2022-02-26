Снаряд потрапив до житлового будинку в районі аеропорту "Жуляни" з Києві

Снаряд потрапив до житлового будинку в районі міжнародного аеропорту Київ(Жуляни). Про це у своєму телегра-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Будинок знаходиться за адресою Київ, Вулиця Лрообановського 6а. В даний час туди прямують аварійно-рятувальні служби.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.