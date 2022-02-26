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Снаряд попал в жилой дом в районе аэропорта "Жуляны" с Киеве

Снаряд попал в жилой дом в районе аэропорта "Жуляны" с Киеве
фото: телеграм Виталия Кличко

Снаряд попал в жилой дом в районе международного аэропорта Киев(Жуляны). Об этом в своем телегра-канале сообщил мер Киева Виталий Кличко.

Дом находиться по адресу Киев, Улица Лрообановского 6а. В настоящее время туда направляются аварийно-спасательные службы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. 

Автор:
Степан Крьока