Снаряд попал в жилой дом в районе аэропорта "Жуляны" с Киеве

Снаряд попал в жилой дом в районе международного аэропорта Киев(Жуляны). Об этом в своем телегра-канале сообщил мер Киева Виталий Кличко.

Дом находиться по адресу Киев, Улица Лрообановского 6а. В настоящее время туда направляются аварийно-спасательные службы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.