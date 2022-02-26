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У Бородянці під Києвом попаданням снаряда знищено будинок, загинули люди (ФОТО, ВІДЕО)

У Бородянці під Києвом попаданням снаряда знищено будинок, загинули люди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області

Приватний житловий будинок знищено при попаданні снаряда вдень 26 лютого на вулиці Центральній у селищі Бородянка. Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Інформація про подію надійшла рятувальникам о 13.38. На місце виїхали два відділення 31-ї пожежно-рятувальної частини.

Після прибуття було встановлено, що внаслідок удару будинок повністю знищено, одна жінка загинула на місці події.

Фото 2 — У Бородянці під Києвом попаданням снаряда знищено будинок, загинули люди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 3 — У Бородянці під Києвом попаданням снаряда знищено будинок, загинули люди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 4 — У Бородянці під Києвом попаданням снаряда знищено будинок, загинули люди (ФОТО, ВІДЕО)

"За інформацією, в підвальному приміщенні можуть перебувати ще люди. Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла ще двох загиблих людей", - повідомили у ДСНС.

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Нагадаємо також, що в ніч із 25 на 26 лютого, як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, снаряд окупантів потрапив у будинок у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області, який від цього згорів.

У Києві ж вранці п'ятниці внаслідок ракетного удару було пошкоджено висотний житловий будинок на проспекті Лобановського, 6-А. Травм зазнали шість осіб.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов