У Київській області внаслідок обстрілів зруйновано два гуртожитки

Внаслідок ракетного удару у Білій Церкві Київської області увечері 28 лютого було зруйновано триповерхову будівлю гуртожитку без подальшого горіння. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Підрозділ ДСНС (дві одиниці техніки) деблокував з-під завалів двох осіб. За даними на 20:30, під завалами могла перебувати ще одна людина, проте пізніше ДСНС повідомила, що до 21:00 роботи було завершено і врятовано лише двоє.

Крім того, у Василькові зруйновано п'ятиповерховий гуртожиток із подальшим горінням на площі 15 квадратних метрів, яке незабаром було ліквідовано. За попередніми даними, будівля була відселена, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що 26 лютого на центральній вулиці селища Бородянка Київської області потраплянням снаряда було знищено приватний будинок, загинули люди. 28 лютого Бородянку також було обстріляно: постраждали, зокрема, супермаркети АТБ та "Фора".

У свою чергу, поряд зі згаданим Васильковом у ніч на 27 лютого на обстріл зазнала нафтобаза, що призвело до масштабної пожежі.

Зазначимо також, що у ніч із 25 на 26 лютого, як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, снаряд окупантів потрапив до будинку у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області, який від цього згорів.