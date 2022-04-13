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ДСНС створила інтерактивну карту з місцями, де виявили вибухонебезпечні предмети

ДСНС створила інтерактивну карту з місцями, де виявили вибухонебезпечні предмети
ДСНС поступово проводить розмінування звільнених регіонів. Фото: пресслужба ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій запустила на своєму сайті інтерактивну карту, на якій відмічені небезпечні ділянки та місця, де виявили вибухонебезпечні предмети.

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Інформація оновлюватиметься регулярно. Користувачі за допомогою картки зможуть щоденно відслідковувати динаміку розмінування.

Фото 2 — ДСНС створила інтерактивну карту з місцями, де виявили вибухонебезпечні предмети
Так виглядає карта небезпечних місць та ділянок, де знайшли вибухонебезпечні предмети. Фото: ДСНС

Окрім розмінованих місць, ДСНС публікуватиме кількість виїздів, площу розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів у розрізі регіонів.

Крім того, громадяни можуть подати заявку на пошук вибухонебезпечних предметів на певній ділянці та відстежувати статус її виконання. Це можна зробити через сторінку з інтерактивною карткою на сайті або за номером 101.

Під час відступу російські військові мінували буквально все: будинки, дороги, ділянки у лісах, полях тощо. Тому у звільнені регіони ЗСУ та влада рекомендує поки що не повертатися.

Зокрема, фахівці працюють над розмінуванням у Київській, Сумський та інших областях.

Автор:
Віта Молодан