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ДСНС створила інтерактивну карту з місцями, де виявили вибухонебезпечні предмети
Державна служба України з надзвичайних ситуацій запустила на своєму сайті інтерактивну карту, на якій відмічені небезпечні ділянки та місця, де виявили вибухонебезпечні предмети.
Інформація оновлюватиметься регулярно. Користувачі за допомогою картки зможуть щоденно відслідковувати динаміку розмінування.
Окрім розмінованих місць, ДСНС публікуватиме кількість виїздів, площу розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів у розрізі регіонів.
Крім того, громадяни можуть подати заявку на пошук вибухонебезпечних предметів на певній ділянці та відстежувати статус її виконання. Це можна зробити через сторінку з інтерактивною карткою на сайті або за номером 101.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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