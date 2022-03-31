Великобританія направить Україні нову партію летального озброєння

Великобританія разом із союзниками передасть Україні ще більше летальної зброї, щоб захиститись від вторгнення Росії. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє Reuters.

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"В Україну надходитиме більше летальної військової допомоги. Ряд країн виступили або з новими ідеями, або з великими фінансовими обіцянками", - сказав Уоллес.

Пакет військової допомоги включатиме системи повітряної та берегової оборони, далекобійну артилерію та засоби протидії батареям, бронетехніці, а також ширшу підготовку та матеріально-технічну підтримку.

"Ми посилюємо нашу координацію, щоб посилити цю військову підтримку та забезпечити посилення Збройних сил України, оскільки вони продовжують відбивати російські сили", - додав Воллес.

Раніше через вторгнення РФ в Україну Німеччина змінила свою політику відмови від відправки зброї до зон конфлікту. ФРН відправила ЗСУ додаткові партії зенітних ракет "Стріла", які перебували на озброєнні колишньої НДР.

У свою чергу уряд Нідерландів вирішив оставити Україні 100 снайперських гвинтівок, 30 тисяч одиниць боєприпасів, 3 тисячі шоломів, 2 тисячі бронежилетів, 5 радарів виявлення ворожої артилерії та 2 радари спостереження за полем бою та 30 металошукачів.

Уряд Польщі також ухвалив постанову про безоплатну передачу Збройним силам України військового обладнання.