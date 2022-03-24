Німеччина передала Україні зенітні ракети радянського зразка

В Україну після затримок відправлено додаткові партії зенітних ракет "Стріла", які перебували на озброєнні колишньої НДР.

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Про це у нижній палаті парламенту Бундестагу заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Reuters.

Як зазначає видання, через вторгнення РФ в Україну Німеччина змінила свою політику відмови від відправки зброї до зон конфлікту.

При цьому в Reuters наголосили, що український уряд був розчарований затримками постачання зброї.

"Я можу чітко сказати, що подальші постачання "Стріли" вже в дорозі. Ми є одним із найбільших постачальників зброї у цій ситуації, це не привід для гордості, але це те, що ми маємо зробити, щоб допомогти Україні", — повідомила Бербок.

За даними ЗМІ, на початку березня Мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні 2,7 тисячі зенітних ракет типу "Стріла" з колишніх запасів збройних сил Німецької Демократичної Республіки (Східна Німеччина).

Зенітні ракети "Стріла" ближнього радіусу дії класу "земля-повітря" почали випускати у Радянському Союзі наприкінці 1960-х років.

Вони входили до складу однойменного зенітно-ракетного комплексу (ЗРК), який був призначений для контролю повітряного простору за допомогою оптико-електронної системи та знищення виявлених повітряних цілей на малих висотах.

Ракети вироблялися у великій кількості для Радянського Союзу та його союзників.

Раніше повідомлялося, що керівництво Фінляндії та Норвегії вирішило надати військову допомогу Україні.

Перед цим стало відомо, що уряд Люксембургу вирішив передати Україні протитанкову зброю, військовий транспорт та інші запаси.

У свою чергу уряд Нідерландів вирішив поставити Україні 100 снайперських гвинтівок, 30 тисяч одиниць боєприпасів, 3 тисячі шоломів, 2 тисячі бронежилетів, 5 радарів виявлення ворожої артилерії та 2 радари спостереження за полем бою та 30 металошукачів.

Уряд Польщі також ухвалив постанову про безоплатну передачу Збройним силам України військового обладнання.

У січні Україна отримала протитанкову зброю від Великої Британії.

Крім цього, Україна неодноразово отримувала військову допомогу від США і Естонії.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель, незважаючи на публічну риторику про підтримку України, була ініціатором ветування постачання Україні озброєння в рамках НАТО.

Раніше про те, що Німеччина перешкоджає закупівлі Україною зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання, заявляв міністр оборони України Олексій Резніков.