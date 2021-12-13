Резников заявил, что Германия блокирует поставки Украине оружия через НАТО

ФРГ препятствует закупкам Украиной оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью Financial Times.

По его словам, в ноябре 2021 года Германия наложила вето на приобретение Украиной оружия против дронов и противоснайперских систем. Правда, затем запрет на покупку антидроновых систем был снят на основании того, что это оружие было признано нелетальным.

Министр обороны отметил, поскольку Германия, несмотря на угрозу нового вторжения России, блокирует закупки летального оружия, Украина будет пытаться приобретать его при помощи двусторонних соглашений с союзниками.

Резников заявил, что находится в "очень оптимистическом настроении" благодаря решению по получению оборонительного вооружения от США и других партнеров. Но пока неизвестно, насколько быстро будут сделаны поставки этого оружия на фоне угрозы нового вторжения со стороны России.

В течение декабря Украина уже получит 10 систем для борьбы с беспилотниками — это первая партия такого вооружения. Они, по словам Резникова, необходимы для борьбы с российскими беспилотниками. При их приобретении использовалась действующая в НАТО система закупок NSPA.

А государственная пограничная служба Украины закупила 60 современных беспилотников, работающих днем ​​и ночью, которые могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора.

В конце ноября 2021 года в Украину из США также прибыли патрульные катера Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы". На верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших шестинедельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на Island.

Власти США рассматривают и возможность отправки дополнительного оружия в Украину из-за нарастающих опасений по поводу возможного вторжения России. Это связано с тем, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена наращиванием военной техники на российско-украинской границе. В пакет помощи могут войти новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, а также системы противовоздушной обороны, такие как ракеты "Стингер".