В Украину из США прибыли патрульные катера Island

Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор (штат Мэриленд, США) в Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна вошли в территориальные воды Украины.

"Конечная остановка маршрута — Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки", — говорится в сообщении.

Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи Соединенных Штатов Америки Украине, которая продолжается с 2014 года и является вкладом американского общества в укрепление морской безопасности нашей страны.

Получение патрульных катеров иностранного производства позволяет украинским ВМС повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств-членов и партнеров НАТО.

В Минобороны напомнили, что недавно на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на Island.

Напомним, до конца текущего года в составе Военно-Морских Сил Украины будет сформирован дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров типа Island, которые переданы в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Военно-Морские силы будут полностью оснащены ракетным оружием, которое является главным фактором сдерживания.