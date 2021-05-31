США передадут Украине еще три патрульных катера Island

До конца текущего года в составе Военно-Морских Сил (ВМС) Украины будет сформирован дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров типа Island, которые переданы в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба оборонного ведомства.

По словам Тарана, к уже принятым в боевой состав ВМС Украины катерам "Старобельск" и "Славянск" в течение этого года присоединятся еще три катера проекта "Айленд".

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"Восстанавливая боевые способности отечественного флота, мы переоснащаем его вооружением, которое бы было совместимо с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа Island поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями", — подчеркнул Таран.

Как отметил глава Минобороны, сейчас на катерах, которые будут носить названия "Сумы" и "Фастов", в американском городе Балтимор полностью завершено восстановление технического состояния.

В данный момент проводится отладка механизмов и систем и начата работа по установлению вооружения на каждом из них. Эти два катера планируется отправить в Украину в течение третьего квартала текущего года.

Также соответствующие технические работы проводятся и на пятом патрульном катере Р194. Он оснащенный оружием, оборудованием и техническими средствами, будет доставлен в Одессу в конце 2021 года.

Как сообщало ранее Министерство обороны Украины, катера ВМС ВС Украины типа Island проходят завершающий процесс технического обновления. В Чесапикском заливе (штат Мэриленд) состоялся плановый контрольный выход в море одного из патрульных катеров.

В рамках испытаний была проверена работа современного навигационного оборудования. Катер подтвердил свои мореходные качества и технические характеристики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Военно-Морские силы будут полностью оснащены ракетным оружием, которое является главным фактором сдерживания.

Напомним, 17 июня прошлого года в Одесской области успешно прошли испытания ракетного комплекса "Нептун".