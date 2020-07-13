На военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль — пострадал 21 человек (ФОТО, ВИДЕО)

В США, в Сан-Диего, штат Калифорния, загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard. В результате происшествия пострадал, как минимум, 21 человек. Об этом сообщает The New York Times.

Судно вспыхнуло на причале утром в воскресенье, 12 июля 2020 года, — взрыв зафиксировали в нижнем грузовом отсеке, который используется для хранения транспортных средств. На этот момент на борту корабля находились около 160 моряков.

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В результате пожара 17 моряков и четыре мирных жителя получили ранения. Флот сообщил, что всех пострадавших отправили в больницу, а полученные травмы не были опасны для жизни.

Пожарные ликвидируют пожар на корабле. Фото: Getty Images News

Как выяснилось позднее, возгорание и взрыв, последовавший за ним, произошли в ходе плановых технических работ. Однако точная причина пожара пока не установлена. Как утверждает командование судна, во время пожара на корабле не было боеприпасов. При этом корабль все же имеет легкое вооружение.

На данный момент пожарные все еще пытаются потушить огонь. Они допускают, что тушение может продлиться несколько дней, при этом добавляют, что в будущем корабль сможет поплыть.

В качестве меры предосторожности военные перевели на другие причалы два военных корабля USS Fitzgerald и USS Russell, пришвартованных на базе рядом с загоревшимся USS Bonhomme Richard.

Video of the USS Bonhomme Richard shot from SDFD copter 3. #shipfire pic.twitter.com/tYluuN5pii — SDFD (@SDFD) July 12, 2020

Отметим, Bonhomme Richard — один из восьми десантных кораблей класса Wasp и может вместить более 1000 моряков. По оценкам Федерации американских ученых, судно стоит около 761 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские Военно-Морские силы будут полностью оснащены ракетным оружием, которое является главным фактором сдерживания. Также в ближайшее время Украина получит катеры "Айленд" и Mk VI в рамках военной помощи со стороны США.