Пограничникам купили 60 современных дронов за 50 миллионов гривен

Государственная пограничная служба закупила 60 современных беспилотников, работающих днем ​​и ночью, которые могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Данные комплексы закуплены Администрацией Государственной пограничной службы Украины по государственному оборонному заказу на 2021 год. Часть из них уже доставлена ​​в Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота", — говорится в сообщении.

Всего уже получено 8 комплексов, в состав которых входят 24 беспилотных летательных аппарата с самым современным мониторинговым оборудованием. Еще 12 таких комплексов (36 дронов) планируется получить до конца текущего года.

"Данные комплексы предназначены для осуществления воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото- и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также уменьшения нагрузки на личный состав", — комментирует начальник инженерно-авиационной службы беспилотных авиационных систем авиационного управления Администрации Госпогранслужбы Украины Андрей Коваленко.

В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Также комплексы включают в себя пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, тепловизионными камерами и лазерными дальномерами. Для обеспечения возможности обработки полетной информации, обработки донесений, изучения метеорологической обстановки, организации поисковых операций комплекс укомплектован автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета.

Полученные дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому что комплектуются и оптическими, и тепловизионными камерами.

Напомним, Кабмин 24 ноября принял решение о выделении 175 млн грн из резервного фонда для усиления защиты украинско-белорусской границы.