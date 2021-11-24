Кабмин выделил 175 млн грн для усиления защиты границы с Беларусью

Кабинет министров Украины во время очередного заседания 24 ноября принял решение о выделении 175 млн грн из резервного фонда для усиления защиты украинско-белорусской границы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Из этой суммы пограничники получат 66,99 млн грн. Национальной гвардии направят 108 млн грн. Государственная пограничная служба (ГПСУ) сообщила правительству, что на украинско-белорусском участке границы есть реальная угроза вооруженных нападений, захвата и удержания учреждений ГПС и других правоохранительных органов.

Пограничники ожидают возможные попытки пересечения границы нелегальными мигрантами, которые находятся на территории Беларуси.

"Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, продолжаем усиливать безопасность страны. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен и на украинско-белорусскую границу, поэтому должны быть готовы к любому сценарию", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

На сегодняшний день для усиления защиты границы привлекли более 3 тысяч пограничников и 859 нацгвардейцев. Также задействовано 390 единиц техники.

Дополнительно еще планируется привлечь 1555 пограничников, 193 единицы военной техники, 6993 нацгвардейца и более 100 единиц военной техники.

Напоминаем, ГПСУ совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженными силами Украины и другими задействованными резервами начали спецоперацию "Полесье" на границе с Беларусью.

Основная задача спецоперации — не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы. Для этого задействовали авиацию, беспилотные авиационные комплексы и технические средства наблюдения для патрулирования и мониторинга границы.

В целом вдоль украинско-белорусского участка государственной границы усилили пограничный режим.

Украина укрепляет границы на фоне кризиса с мигрантами на границе Беларуси и Польши. На польско-белорусской границе ситуация постоянно накаляется. Накануне семеро польских полицейских получили ранения в ходе сдерживания атаки мигрантов, пытающихся силой прорваться на территорию Польши.