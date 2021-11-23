За перевозку в Беларусь мигрантов накажут: Еврокомиссия планирует «черный» список компаний

Европейская комиссия готовится составить “черный” список транспортных операторов и компаний, которые причастны к незаконному ввозу мигрантов в Беларусь. Об этом сообщила в своем Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем правила для составления "черного" списка всех средств и видов транспорта, причастных к торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов", — заявила она.

Она отметила, что это предложение уже внесли на рассмотрение Европейского парламента и Совета ЕС. По ее словам, Евросоюз координирует санкционную политику с США, Канадой и Великобританией.

"Несколько авиакомпаний прекратили необоснованные путешествия в Беларусь. Ирак уже репатриировал 432-х граждан, которые оказались в сложном положении в Беларуси", — написала фон дер Ляйен.

По ее словам, планируется также оказать помощь по возвращению нелегальных мигрантов, оказавшихся на границе Беларуси с Польшей.

"Еще много иммигрантов по-прежнему заблокированы. Мы будем продолжать работать с агентствами ООН для облегчения процесса их возвращения домой. Мы задействуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения мигрантов, находящихся в Беларуси", — заявила Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

Ранее Лукашенко заявил, что готов направить пытающихся прорваться через границу с Польшей мигрантов из стран Азии и Африки прямыми авиарейсами в немецкий Мюнхен, вызвавшийся их принять. При этом в отношении белорусских авиакомпаний, в частности национального авиаперевозчика "Белавиа", введен запрет на использование воздушного пространства Евросоюза.

А в Украине за помощь мигрантам в пересечении границы грозит уголовная ответственность. С территорией Беларуси граничат пять областей: Волынская, Житомирская, Ровенская, Черниговская и Киевская. Руководство страны рассматривает возможность введения в них чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на границе.

Напомним, толпы мигрантов пытаются прорваться через польскую границу, у них происходят стычки с пограничниками