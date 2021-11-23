До конца года правоохранители Украины получат 11 французских вертолетов, - МВД

Во вторник, 23 ноября, в Министерстве внутренних дел обсудили существующие украинско-французские программы сотрудничества и новые масштабные проекты. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

Заседание состоялось под председательством министра внутренних дел Дениса Монастырского.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, для реализации проекта Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД, уже передано 22 французских вертолета.

“В частности, на прошлой неделе Государственная пограничная служба Украины получила два вертолета Airbus H-125, которые уже оснащены оборудованием для охраны государственной границы Украины. На сегодняшний день проходят процедуры по их растаможке и регистрации. Кроме того, в этом году также планируется получение еще 11 вертолетов (H-125 и H-145), что предусмотрено контрактом. Относительно французского вертолета Н-145 - это будет финальная поставка для нужд Национальной полиции Украины. Всего в наличии в Нацполиции будет 10 вертолетов”, — сказал Гончаров.

А в начале 2022 года ожидается поставка первого французского катера для нужд Госпогранслужбы Украины.

Напомним, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор (штат Мэриленд, США) в Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы". Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи Соединенных Штатов Америки Украине.

При этом на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших шестинедельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на Island.

Власти США рассматривают также возможность отправки дополнительного оружия в Украину из-за нарастающих опасений по поводу возможного вторжения России. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена наращиванием военной техники на российско-украинской границе. Поэтому думает над отправкой в Украину не только оружия, но и военных советников.

В пакет помощи могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, а также системы противовоздушной обороны, такие как ракеты "Стингер".