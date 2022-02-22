Нідерланди нададуть українській армії летальну зброю

Уряд Нідерландів вирішив поставити Україні товари військового призначення. Про це повідомив посол України в Нідерландах Максим Кононенко, повідомляє Укрінформ.

За інформацією агентства, це рішення було ухвалено 18 лютого у відповідь на запит України щодо надання військової допомоги внаслідок загрози вторгнення Російської Федерації.

Зокрема, Нідерланди нададуть Україні 100 снайперських гвинтівок, 30 тисяч одиниць боєприпасів, 3 тисячі шоломів, 2 тисячі бронежилетів, 5 радарів виявлення ворожої артилерії та 2 радари спостереження за полем бою та 30 металошукачів.

Також в Україну можуть направити нідерландських військових для участі у навчаннях, проведення консультацій та тренувань.

“Надзвичайно важлива резолюція щодо надання Україні зброї, адже у цьому питанні Нідерланди змінили свою позицію на 180 градусів. Зовсім недавно ця країна, подібно до Німеччини, вважала, що постачання зброї – надто сильна заангажованість у конфлікті. Проте відверта агресія призвела до зміни оцінок ситуації”, – заявив Кононенко.

Раніше уряд Польщі ухвалив постанову про безоплатну передачу Збройним силам України військового обладнання.

Перед цим польський уряд схвалив запит України щодо передачі військової допомоги. Українська сторона отримає зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси.

У січні Україна отримала протитанкову зброю від Великої Британії.

Крім цього, Україна неодноразово отримувала військову допомогу від США та Естонії .