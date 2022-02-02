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В Польше одобрили передачу военной помощи, которую запрашивала Украина

В Польше одобрили передачу военной помощи, которую запрашивала Украина
Украина получит дроны разного типа и другую военную помощь от Польши. Фото: AFP

Правительство Польши одобрило запрос Украины на передачу военной помощи. Украинская сторона получит зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы.

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет Министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование — переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", — рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее, 1 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил польскому изданию Rzeczpospolita, что Украина передала Польше перечень необходимой военной техники. И уже 2 февраля Польша одобрила этот запрос.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля сообщил, что польская сторона собирается передать Украине боеприпасы, ПЗРК Grom и дроны разного типа.

Кроме того, по словам Моравецкого, Украина получит гуманитарную помощь, в частности, предметы первой необходимости.

Отметим, что вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что в случае военного вторжения России в Украину на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев из Украины.

Автор:
Вита Молодан