Байден подписал ленд-лиз для Украины

Сегодня, 9 мая 2022 года, президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Анджела Перес.

Как передает издание "Голос Америки" в тексте законопроекта прописано, что это делается с целью укрепление обороноспособности указанных стран и защиты их гражданского населения от потенциального вторжения или от продолжающейся агрессии со стороны России.

Закон наделяет президента дополнительными полномочиями - принимать решения о поставках и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без длинных бюрократических процедур.

Украина при этом не должна будет заранее платить за американские поставки техники и вооружений, ей предоставляется отсрочка оплаты.

Президент Джо Байден может использовать полномочия по ленд-лизу в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия, но документ, который президент подписывает сегодня, отменяет некоторые требования, предусмотренные этим законом.

Как пишет издание, в Конгрессе законопроект получил поддержку обеих партий. Сенат проголосовал за него 7 апреля, а Палата представителей – 28 апреля, подавляющим большинством голосов. В Конгрессе тогда заявили, что закон о ленд-лизе меняет правила игры для Украины и что он дает зеленый свет для быстрой и масштабной помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Момент подписания закона о ленд-лизе для Украины президентом США Джо Байденом.

Закон о ленд-лизе не применялся со времен Второй мировой войны. Именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии.

Он был принят в марте 1941 года по инициативе президента Франклина Делано Рузвельта, сначала для помощи Великобритании, сражающейся с Гитлером. А с октября 1941 года США начала оказываться помощь Советскому Союзу.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена и американский народ за поддержку Украины.

"Благодарен Джо Байдена и американских людей за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Сегодняшнее подписание закона о ленд-лизе — исторический шаг. Я уверен, что мы снова победим вместе. И мы будем защищать демократию в Украине. И в Европе. Как и 77 лет назад", - говорится в сообщении.

Grateful to @POTUS and 🇺🇸 people for supporting 🇺🇦 in the fight for our freedom and future. Today's signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy in Ukraine. And in Europe. Like 77 years ago. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2022

Ранее сообщалось, что Байден поздравит Путина с 9 мая подписанием ленд-лиза для Украины.