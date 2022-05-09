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Байден подписал ленд-лиз для Украины
Сегодня, 9 мая 2022 года, президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Анджела Перес.
Как передает издание "Голос Америки" в тексте законопроекта прописано, что это делается с целью укрепление обороноспособности указанных стран и защиты их гражданского населения от потенциального вторжения или от продолжающейся агрессии со стороны России.
Закон наделяет президента дополнительными полномочиями - принимать решения о поставках и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без длинных бюрократических процедур.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Украина при этом не должна будет заранее платить за американские поставки техники и вооружений, ей предоставляется отсрочка оплаты.
Президент Джо Байден может использовать полномочия по ленд-лизу в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия, но документ, который президент подписывает сегодня, отменяет некоторые требования, предусмотренные этим законом.
Как пишет издание, в Конгрессе законопроект получил поддержку обеих партий. Сенат проголосовал за него 7 апреля, а Палата представителей – 28 апреля, подавляющим большинством голосов. В Конгрессе тогда заявили, что закон о ленд-лизе меняет правила игры для Украины и что он дает зеленый свет для быстрой и масштабной помощи Украине в борьбе с российской агрессией.
Закон о ленд-лизе не применялся со времен Второй мировой войны. Именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии.
Он был принят в марте 1941 года по инициативе президента Франклина Делано Рузвельта, сначала для помощи Великобритании, сражающейся с Гитлером. А с октября 1941 года США начала оказываться помощь Советскому Союзу.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена и американский народ за поддержку Украины.
"Благодарен Джо Байдена и американских людей за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Сегодняшнее подписание закона о ленд-лизе — исторический шаг. Я уверен, что мы снова победим вместе. И мы будем защищать демократию в Украине. И в Европе. Как и 77 лет назад", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Байден поздравит Путина с 9 мая подписанием ленд-лиза для Украины.