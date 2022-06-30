Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $800 млн: что туда войдет

Президент США Джозеф Байден анонсировал передачу Украине новейших систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Об этом американский лидер сообщил на саммите НАТО в Мадриде.

Отмечается, что в ближайшие дни Вашингтон объявит о передаче вооружений Украине на 800 млн долларов.

"Включая новую передовую западную систему ПВО, больше артиллерии и боеприпасов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, которые мы уже предоставили Украине, и еще больше HIMARS, которые поступят из других стран", - отметил он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на данное решение Штатов и заявил, что Украина вела диалог с союзниками по поводу дополнительной помощи, благодаря которой страна станет мощнее.

"Украина получит новый пакет помощи от США на $800 млн, включая системы ПВО и оружие. Президент США уже анонсировал это решение. Мы вели диалог с нашими союзниками по поводу дополнительной помощи. Становимся мощнее. Победим", - написал Ермак в Telegram.

Напомним, Украина 29 июня получила от Соединенных Штатов Америки грант в 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета 7,5 млрд долларов.