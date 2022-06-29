Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Финансы
Дата публикации

Украина получила от США грант в $1,3 миллиарда

Денис Шмыгаль, премьер-министр, Украина

Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант в 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета 7,5 млрд долларов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Twitter.

"Спасибо президенту США Джо Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд", - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 июня США приняли решение выделить Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 7,5 миллиарда долларов. Впоследствии в Штатах сообщили о выделении дополнительной военной помощи Украине на 450 миллионов долларов. Новый пакет будет включать в себя дополнительные системы залпового огня HIMARS.

Также страны Европейского Союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро. Часть этих денег может пойти на выплату зарплат украинским медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам и другим госработникам.

Автор:
Анастасия Дедковская