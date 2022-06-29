Украина получила от США грант в $1,3 миллиарда

Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант в 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета 7,5 млрд долларов.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Twitter.

"Спасибо президенту США Джо Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд", - говорится в сообщении.

Дякуємо 🇺🇸 @POTUS за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу 🇺🇦. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякуємо за оперативні рішення @worldbank, через механізм якого здійснено переказ, та @DavidMalpassWBG! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 29, 2022

Напомним, что 10 июня США приняли решение выделить Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 7,5 миллиарда долларов. Впоследствии в Штатах сообщили о выделении дополнительной военной помощи Украине на 450 миллионов долларов. Новый пакет будет включать в себя дополнительные системы залпового огня HIMARS.

Также страны Европейского Союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро. Часть этих денег может пойти на выплату зарплат украинским медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам и другим госработникам.