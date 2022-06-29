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Украина получила от США грант в $1,3 миллиарда
Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант в 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета 7,5 млрд долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Twitter.
"Спасибо президенту США Джо Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд", - говорится в сообщении.
Напомним, что 10 июня США приняли решение выделить Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 7,5 миллиарда долларов. Впоследствии в Штатах сообщили о выделении дополнительной военной помощи Украине на 450 миллионов долларов. Новый пакет будет включать в себя дополнительные системы залпового огня HIMARS.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также страны Европейского Союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро. Часть этих денег может пойти на выплату зарплат украинским медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам и другим госработникам.