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Берлин выделит Киеву €1 млрд. Деньги пойдут на приоритетные расходы
Германия выделит Украине €1 млрд грантового финансирования на приоритетные расходы государства. Правительства подписали соответствующее соглашение в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба Минфина.
"Благодарю моего друга министра финансов Германии Кристиана Линднера (Christian Lindner) за оперативность в реализации этого важного решения. Эта финансовая поддержка важна как никогда и позволит приблизить нашу победу", - написал глава Минфина.
Ранее сообщалось, что эти средства от Германии, вероятно, будут предоставлены через специальный счет, администрируемый Международным валютным фондом.
В апреле 2022 г. МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде части специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Все привлеченные средства с использованием этого счета должны направляться на поддержку финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).
Напомним, на днях стало известно, что страны Европейского Союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере $ 9 млрд.