Берлин выделит Киеву €1 млрд. Деньги пойдут на приоритетные расходы

Германия выделит Украине €1 млрд грантового финансирования на приоритетные расходы государства. Правительства подписали соответствующее соглашение в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба Минфина.

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"Благодарю моего друга министра финансов Германии Кристиана Линднера (Christian Lindner) за оперативность в реализации этого важного решения. Эта финансовая поддержка важна как никогда и позволит приблизить нашу победу", - написал глава Минфина.

Ранее сообщалось, что эти средства от Германии, вероятно, будут предоставлены через специальный счет, администрируемый Международным валютным фондом.

В апреле 2022 г. МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде части специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины.

Все привлеченные средства с использованием этого счета должны направляться на поддержку финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).

Напомним, на днях стало известно, что страны Европейского Союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере $ 9 млрд.