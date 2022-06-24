ЄС надасть Україні 9 млрд євро фінансової допомоги

Країни Європейського Союзу вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 9 млрд. євро, повідомив 24 червня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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"Україна перебуває в стані війни, і їй нічим платити за велику кількість державних послуг, тому ми схвалили виділення 9 мільярдів євро на допомогу", - сказав Моравецький на брифінгу за підсумками саміту ЄС.

Він висловив припущення, що частина цих грошей може піти на виплату зарплат українським медсестрам, вчителям, поліцейським, прикордонникам та іншим держпрацівникам.

До цього Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду миру у розмірі 500 млн. євро, що дозволить ЄС підтримати українську армію озброєнням.

З цього траншу 490 млн. євро передбачено на військову техніку, призначену для завдання летальних ударів в оборонних цілях.

Зазначимо, що наприкінці травня Євросоюз завершив перерахування України кредиту на 1,2 євро млрд.

Джерело фото: ua.depositphotos.com