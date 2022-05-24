Рада ЄС затвердила виділення Україні 500 млн євро: на що підуть кошти

Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду миру у розмірі 500 млн євро, які дозволять ЄС підтримати українську армію озброєнням.

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Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.

Зазначається, що після схвалення трьох траншів підтримки на загальну суму 1,5 млрд євро цього року, четвертий транш залучить ще 500 млн євро на ресурси, вже мобілізовані в рамках Європейського фонду миру для України, і таким чином збільшить загальний розмір допомоги до 2 млрд євро.

Зокрема, обсяг обладнання, яке буде надано у рамках нового пакета підтримки, відповідає поточним пріоритетам, заявленим урядом України.

З нового траншу 490 млн євро передбачені на військову техніку, призначену для нанесення летальних ударів в оборонних цілях, а також 10 млн євро, призначені для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та паливо.

Нагадаємо, країни G7 публічно повідомили про своє рішення надати фінансову допомогу Україні у розмірі 19,8 млрд дол. Мета цього рішення у тому, щоб фінансовий стан України не вплинув на її здатність захищатись від вторгнення Росії. Німеччина вже мобілізувала 9,5 млрд доларів із загальної суми.