Україна отримає майже $20 млрд від країн G7

Країни G7 публічно повідомили про своє рішення надати фінансову допомогу Україні у розмірі 19,8 млрд дол. Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС G7, повідомляє голова Мінфіну ФРН Крістіан Лінднер.

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За його словами, мета цього рішення у тому, щоб фінансовий стан України не вплинув на її здатність захищатись від вторгнення Росії. Німеччина вже мобілізувала 9,5 млрд доларів із загальної суми.

"Ми домовилися про конкретні дії з поглиблення багатостороннього економічного співробітництва і підкреслили нашу прихильність до єдиної відповіді на агресивну війну Росії проти України та непохитну підтримки України", — йдеться у заяві G7.

У G7 припускають, що $20 млрд допоможуть владі України закрити дефіцит фінансування та продовжити забезпечувати надання основних послуг українському народу.

Зазначимо, що спочатку "Велика сімка" планувала виділити Україні 18,4 млрд дол., повідомляли американські ЗМІ.

Раніше Європейська комісія від імені Євросоюзу перерахувала Україні останній транш пакету макрофінансової допомоги у сумі 600 мільйонів євро, завершивши таким чином виділення їй узгодженого раніше обсягу кредитних коштів на 1,2 мільярда євро.