Украина получит почти $20 млрд от стран G7

Страны G7 публично сообщили о своем решении предоставить финансовую помощи Украине в размере 19,8 млрд долл. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД G7, сообщает глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

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По его словам, цель этого решения в том, чтобы финансовое положение Украины не повлияло на ее способность защищаться от вторжения России. Германия уже мобилизовала 9,5 млрд долларов из общей суммы.

"Мы договорились о конкретных действиях по углублению многостороннего экономического сотрудничества и подчеркнули нашу приверженность единому ответу на агрессивную войну России против Украины и непоколебимую поддержку Украины", — говорится в заявлении G7.

В G7 предполагают, что $20 млрд помогут властям Украины закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу.

Отметим, что изначально "Большая семерка" планировала выделить Украине 18,4 млрд долл, сообщали американские СМИ.

Ранее Европейская комиссия от имени Евросоюза перечислила Украине последний транш пакета макрофинансовой помощи в сумме 600 миллионов евро, завершив таким образом выделение ей согласованного ранее объема кредитных средств в 1,2 миллиарда евро.