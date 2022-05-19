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Страны G7 могут выделить Украине 18,4 млрд долларов, - СМИ
Страны “Большой семерки” могут выделить Украине 18,4 млрд долларов в виде трансфертов и кредитов для обеспечения ее неотложных финансовых потребностей. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на проект документа по итогам сессии министров финансов и Центробанков G7.
"Мы мобилизовали 18,4 млрд долларов США бюджетной поддержки, в том числе 9,2 млрд долларов США недавних обязательств в преддверии встречи в Петерсберге, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу", — сказано в проекте документа.
Напомним, сессия министров финансов и Центробанков G7 состоялась в четверг 19 мая.
На встрече выступил и министр финансов Украины Сергей Марченко. В ходе своего выступления Марченко отметил, что только для финансирования гумманитарных и социальных выплат Украине нужно 5 млрд долларов ежемесячно.Подписывайтесь на наш YouTube канал