Країни G7 можуть виділити Україні 18,4 млрд доларів, - ЗМІ

Країни "Великої сімки" можуть виділити Україні 18,4 млрд доларів у вигляді трансфертів та кредитів для забезпечення її невідкладних фінансових потреб. Про це пише Reuters, посилаючись на проект документа за підсумками сесії міністрів фінансів та Центробанків G7.

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"Ми мобілізували 18,4 млрд доларів США бюджетної підтримки, зокрема 9,2 млрд доларів США нещодавніх зобов'язань напередодні зустрічі в Петерсберзі, щоб допомогти Україні закрити дефіцит фінансування та продовжувати забезпечувати надання основних послуг українському народу", - сказано у проекті документа.

Нагадаємо, сесія міністрів фінансів та Центробанків G7 відбулася у четвер 19 травня.

На зустрічі виступив і Міністр фінансів України Сергій Марченко. У ході свого виступу Марченко зазначив, що лише для фінансування гуманітарних та соціальних виплат Україні потрібно 5 млрд. доларів щомісяця.