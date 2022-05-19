Только гумманитарных и социальных выплат Украине нужно 5 млрд долларов ежемесячно, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко на сессии министров финансов и Центробанков стран “Большой семерки” заявил, что только для финансирования гумманитарных и социальных выплат Украине нужно 5 млрд долларов ежемесячно. Об этом Марченко написал на Facebook.

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"Только что выступил на проходящей сейчас в Германии сессии Министров финансов и руководителей центробанков стран G7, руководства ЕС, МВФ и Всемирного Банка. Война на Украине и ее последствия являются главными темами встречи в Бонне", — написал Марченко.

Марченко также обозначил ключевые тезисы, которые он озвучил во время своего выступления на сессии:

- Военная помощь, финансирование и жесткие санкции – необходимые составляющие, которые ускорят нашу победу.

- Российская агрессия является глобальной угрозой и приведет к катастрофическим последствиям, если ее не остановить.

- Для скорейшей победы Украина нуждается в более активном финансировании от наших международных партнеров. Приоритетом являются грантовые средства, поскольку нам важно не увеличивать долговую нагрузку.

- Ежемесячная потребность украинского бюджета для финансирования только социальных и гуманитарных нужд составляет 5 млрд долл. США. Эти расчеты подтверждены командами МВФ и Всемирного банка. И если в марте мы могли говорить с партнерами о расчетах и ​​планировании, то сейчас мы говорим о конкретных действиях и четко определенных шагах.

- Уже сейчас мы работаем над планом восстановления Украины от разрушительных преступных действий России. Замороженные активы РФ должны быть направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Напомним, по итогам встречи министров финансов G7 министр финансов Германии заявил, что Германия готова выделить Украине краткосрочную бюджетную поддержку в 1 млрд евро.