Тільки гуманітарних та соціальних виплат Україні потрібно 5 млрд доларів щомісяця, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко на сесії міністрів фінансів та Центробанків країн “Великої сімки” заявив, що лише для фінансування гуманітарних та соціальних виплат Україні потрібно 5 млрд доларів щомісяця. Про це Марченко написав на Facebook.

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"Щойно виступив на сесії Міністрів фінансів і керівників центробанків країн G7, керівництва ЄС, МВФ і Світового Банку, що проходить зараз у Німеччині. Війна в Україні та її наслідки є головними темами зустрічі в Бонні", — написав Марченко.

Марченко також окреслив ключові тези, які він озвучив під час свого виступу на сесії:

- Військова допомога, фінансування та жорсткі санкції – необхідні складові, які пришвидшать нашу перемогу.

- Російська агресія є глобальною загрозою та призведе до катастрофічних наслідків, якщо її не зупинити.

- Для якнайшвидшої перемоги Україна потребує більш активного фінансування від наших міжнародних партнерів. Пріоритетом є грантові засоби, оскільки нам важливо не збільшувати боргове навантаження.

- Щомісячна потреба українського бюджету для фінансування лише соціальних та гуманітарних потреб становить 5 млрд дол. США. Ці розрахунки підтверджені командами МВФ та Світового банку. І якщо в березні ми могли говорити з партнерами про розрахунки та планування, то зараз ми говоримо про конкретні дії та чітко визначені кроки.

– Вже зараз ми працюємо над планом відновлення України від руйнівних злочинних дій Росії. Заморожені активи РФ мають бути спрямовані на відновлення зруйнованої інфраструктури.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі міністрів фінансів G7 міністр фінансів Німеччини заявив, що Німеччина готова виділити Україні короткострокову бюджетну підтримку в 1 млрд євро.