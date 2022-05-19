Германия выделит Украине бюджетную поддержку в 1 млрд евро

Германия выделит Украине краткосрочную бюджетную поддержку в размере около 1 млрд евро. Об этом пишет немецкое издание Spigel.

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"Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в ​​размере около одного миллиарда евро. Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном. Речь идет о грантах, которые должны быть выплачены из бюджета 2022 года без дополнительных долгов. Речь идет об обеспечении дееспособности истерзанного войной украинского государства", — пишет издание.

По словам Линднера, другие страны G7 также хотят оказать помощь Украине.

Например, Соединенные Штаты хотели мобилизовать 7,5 миллиардов долларов.

"По данным Минфина, Украина за три месяца запросила помощи в размере около пяти миллиардов евро. Однако по прошествии этого времени может потребоваться дополнительная поддержка", — пишет Spigel.

Напомним, 19 мая Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге выступил в поддержку поставок тяжелого вооружения Украине, обороняющейся от российской военной агрессии.