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Германия выделит Украине бюджетную поддержку в 1 млрд евро
Германия выделит Украине краткосрочную бюджетную поддержку в размере около 1 млрд евро. Об этом пишет немецкое издание Spigel.
"Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в размере около одного миллиарда евро. Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном. Речь идет о грантах, которые должны быть выплачены из бюджета 2022 года без дополнительных долгов. Речь идет об обеспечении дееспособности истерзанного войной украинского государства", — пишет издание.
По словам Линднера, другие страны G7 также хотят оказать помощь Украине.
Например, Соединенные Штаты хотели мобилизовать 7,5 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"По данным Минфина, Украина за три месяца запросила помощи в размере около пяти миллиардов евро. Однако по прошествии этого времени может потребоваться дополнительная поддержка", — пишет Spigel.
Напомним, 19 мая Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге выступил в поддержку поставок тяжелого вооружения Украине, обороняющейся от российской военной агрессии.