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Німеччина виділить Україні бюджетну підтримку у 1 млрд євро
Німеччина надасть Україні короткострокову бюджетну підтримку у розмірі близько 1 млрд євро. Про це пише німецьке видання "Spigel".
"Німеччина підтримає Україну короткостроковою бюджетною підтримкою у розмірі близько одного мільярда євро. Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер на зустрічі міністрів фінансів G7 у Петерсберзі під Бонном. Йдеться про гранти, які мають бути виплачені з бюджету 2022 року без додаткових боргів. Йдеться про забезпечення дієздатності змученої війною української держави", - пише видання.
За словами Лінднера, інші країни G7 також хочуть допомогти Україні.
Наприклад, Сполучені Штати хотіли мобілізувати 7,5 мільярда доларів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"За даними Мінфіну, Україна за три місяці запросила допомоги у розмірі близько п'яти мільярдів євро. Проте після цього часу може знадобитися додаткова підтримка", - пише Spigel.
Нагадаємо, 19 травня Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі виступив на підтримку постачання важкого озброєння Україні, яка обороняється від російської військової агресії.