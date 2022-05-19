Німеччина виділить Україні бюджетну підтримку у 1 млрд євро

Німеччина надасть Україні короткострокову бюджетну підтримку у розмірі близько 1 млрд євро. Про це пише німецьке видання "Spigel".

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"Німеччина підтримає Україну короткостроковою бюджетною підтримкою у розмірі близько одного мільярда євро. Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер на зустрічі міністрів фінансів G7 у Петерсберзі під Бонном. Йдеться про гранти, які мають бути виплачені з бюджету 2022 року без додаткових боргів. Йдеться про забезпечення дієздатності змученої війною української держави", - пише видання.

За словами Лінднера, інші країни G7 також хочуть допомогти Україні.

Наприклад, Сполучені Штати хотіли мобілізувати 7,5 мільярда доларів.

"За даними Мінфіну, Україна за три місяці запросила допомоги у розмірі близько п'яти мільярдів євро. Проте після цього часу може знадобитися додаткова підтримка", - пише Spigel.

Нагадаємо, 19 травня Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі виступив на підтримку постачання важкого озброєння Україні, яка обороняється від російської військової агресії.