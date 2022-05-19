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Япония увеличила сумму нового кредита для Украины
Правительство Японии приняло решение предоставить Украине дополнительный кредит в размере 300 млн долл, хотя ранее речь шла только о 100 млн долл. Об этом сообщает телеканал NHK.
В целом, согласно последнему решению, Япония предоставляет украинской стороне кредиты на общую сумму 600 миллионов долларов.
Власти Японии отметили, что решили увеличить сумму кредита для поддержки Украины в условиях войны с Россией.
Приняли ли новые условия кредиты, пока не сообщается. Ранее было известно, что срок погашения кредита – 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Накануне правительство Украины достигло договоренности о финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1,5 млрд долларов. Кроме того, Европейская комиссия предложила Украине новый пакет макрофинансовой помощи на сумму до 9 миллиардов евро.