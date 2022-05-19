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Економіка
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Японія збільшила суму нового кредиту для України

Японія збільшила суму нового кредиту для України

Уряд Японії ухвалив рішення надати Україні додатковий кредит у розмірі 300 млн дол, хоча раніше йшлося лише про 100 млн дол. Про це повідомляє телеканал NHK.

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Загалом, згідно з останнім рішенням, Японія надає українській стороні кредити на загальну суму 600 мільйонів доларів.

Влада Японії відзначила, що вирішила збільшити суму кредиту для підтримки України в умовах війни з Росією.

Чи ухвалили нові умови кредити, доки не повідомляється. Раніше відомо, що термін погашення кредиту – 30 років, зокрема пільговий період – 10 років; відсоткова ставка – 1% річних.

Напередодні уряд України досяг домовленості щодо фінансової підтримки від Світового банку у розмірі 1,5 млрд доларів. Окрім того, Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет макрофінансової допомоги на суму до 9 мільярдів євро.

Автор:
Віта Молодан