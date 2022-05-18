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Єврокомісія запропонувала Україні новий пакет фінансової допомоги

Єврокомісія запропонувала Україні новий пакет фінансової допомоги

Європейська комісія 18 травня запропонувала Україні новий пакет макрофінансової допомоги на суму до 9 мільярдів євро. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

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Вона наголосила, що ЄС несе відповідальність за керівництво зусиллями щодо відновлення України.

У прес-службі Єврокомісії зазначили, що Урсула фон дер Ляйєн вважає, що ЄС може докласти ширших зусиль щодо відновлення України зараз і надалі, після закінчення війни. Так, Єврокомісія пропонує план реконструкції України, націлений, зокрема, на реформи в країні.

Крім того, як повідомляється, ЄК ухвалила довгостроковий план REPowerEU для якнайшвидшої відмови від російських енергоресурсів, у тому числі газу, заявила голова Єврокомісії.

Вона додала, що ЄС потрібно скоротити споживання енергії на 13%, щоб стати незалежним від імпорту російських енергоресурсів.

Напередодні уряд України досяг домовленості про отримання кредиту від Японії   у розмірі 100 млн доларів та фінансової підтримки від  Світового банку у розмірі 1,5 млрд. доларів.

Автор:
Віта Молодан