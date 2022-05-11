Україна отримуватиме по $200 млн щомісяця від Світового банку для виплати зарплат держслужбовцям та вчителям

Світовий банк передбачив 1,5 мільярди доларів для України. Країна отримуватиме ці гроші частково для оплати праці держслужбовців та вчителів. Планується, що кожного місяця Україна отримуватиме по 200 мільйонів доларів.

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Про це повідомив заступник міністра фінансів України Роман Єрмолічов в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, Міністерство фінансів безперервно займається пошуком додаткових джерел фінансування потреб країни, у тому числі виплати зарплат.

"Тому вже зараз разом з іншими органами влади готуємо спільний із Світовим банком проект "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні". Обсяг оголошеної допомоги становитиме 1,5 млрд доларів", - резюмував Єрмолічов.

Крім того, станом на 1 квітня у 1444 місцевих бюджетах є залишки освітньої субвенції обсягом 7,5 мільярда гривень. У 1202 місцевих бюджетах акумульовано 242 мільйони гривень субвенції з держбюджету.

Ці гроші передбачені на надання державної підтримки людям із особливими освітніми потребами.

Крім того, з цільового фонду Світового банку Україні виділять додаткові грантові кошти у розмірі 495 млн. євро. Гроші надішлють до загального фонду Держбюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров'я, а також для підтримки внутрішньопереміщених осіб.