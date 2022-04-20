Британія гарантує Україні новий кредит від Світового банку на $1 мільярд

Великобританія надала Україні майже 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім цього країна вирішила гарантувати 1 мільярд доларів США кредитування Світовим банком Україні.

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Про це заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд під час засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні, повідомляє інформаційний портал державного сектору Великобританії.

Також Великобританія додатково виділила 220 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги для надання допомоги та підтримки країнам, які приймають біженців.

Вона додала, що ООН не буде ігнорувати нагальні гуманітарні потреби, викликані хоч і тимчасовим, але масовим переселенням українців, які тікають від війни.

"Економічні наслідки цієї війни призводять до зростання витрат на продовольство, енергію та фінанси, що ускладнює життя 1,2 мільярдам людей у 69 країнах. Невідкладне і просте рішення цієї гуманітарної кризи полягає в тому, щоб президент Володимир Путін зупинив війну," — підкреслила Вудворд.

Нагадаємо, 9 квітня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав Київ і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити новий пакет військової та фінансової допомоги Україні.

До цього британські ЗМІ заявили, що Великобританія планує озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Це також допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря.