Великобритания гарантирует Украине новый кредит от Всемирного банка на $1 миллиард

Великобритания предоставила Украине почти 400 миллионов фунтов стерлингов. Кроме этого, страна решила гарантировать 1 миллиард долларов США кредитования Всемирным банком Украины.

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Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине, сообщает информационный портал государственного сектора Великобритании.

Также Великобритания дополнительно выделила 220 миллионов фунтов стерлингов гуманитарной помощи для оказания помощи и поддержки странам, которые принимают беженцев.

Она добавила, что ООН не будет игнорировать неотложные гуманитарные потребности, вызванные хоть и временным, но массовым переселением убегающих от войны украинцев.

"Экономические последствия этой войны приводят к росту расходов на продовольствие, энергию и финансы, что усложняет жизнь 1,2 миллиардам людей в 69 странах. Безотлагательное и простое решение этого гуманитарного кризиса состоит в том, чтобы президент Владимир Путин остановил войну", - подчеркнула Вудворд.

Напомним, 9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной и финансовой помощи Украине.

До этого британские СМИ заявили, что Великобритания планирует вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Это также поможет избежать обстрела прибрежных городов из моря.