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Финансы
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Великобритания гарантирует Украине новый кредит от Всемирного банка на $1 миллиард

Великобритания гарантирует Украине новый кредит от Всемирного банка на $1 миллиард

Великобритания предоставила Украине почти 400 миллионов фунтов стерлингов. Кроме этого, страна решила гарантировать 1 миллиард долларов США кредитования Всемирным банком Украины.

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Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине, сообщает информационный портал государственного сектора Великобритании.

Также Великобритания дополнительно выделила 220 миллионов фунтов стерлингов гуманитарной помощи для оказания помощи и поддержки странам, которые принимают беженцев.

Она добавила, что ООН не будет игнорировать неотложные гуманитарные потребности, вызванные хоть и временным, но массовым переселением убегающих от войны украинцев.

"Экономические последствия этой войны приводят к росту расходов на продовольствие, энергию и финансы, что усложняет жизнь 1,2 миллиардам людей в 69 странах. Безотлагательное и простое решение этого гуманитарного кризиса состоит в том, чтобы президент Владимир Путин остановил войну", - подчеркнула Вудворд.

Напомним, 9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной и финансовой помощи Украине.

До этого британские СМИ заявили, что Великобритания планирует вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Это также поможет избежать обстрела прибрежных городов из моря.

Автор:
Вита Молодан