Всемирный банк снизил прогноз экономического роста в 2022 году до 3,2%

Глобальный экономический рост в 2022 году составит 3,2% из-за вторжения России в Украину.

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Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка, передает Bloomberg.

Отметим, что в январе этого года Всемирный банк прогнозировал рост 4,1%. По словам президента учерждения Дэвида Малпасса, снижение вызвано сокращением прогнозов для Европы и Центральной Азии, включая Россию и Украину. Глава Всемирного банка заявил, что рассчитывает обсудить новый 15-месячный пакет антикризисных мер в размере около $170 миллиардов на период с апреля 2022 года по июнь следующего года с советом директоров банка в ближайшие недели. При этом около $50 миллиардов из этой суммы будут задействованы в следующие три месяца.

«Страны находятся в тяжелом финансовом положении — 60% стран с низкими доходами уже испытывают долговые трудности или подвержены высокому риску их возникновения», — добавил Малпасс.

Напомним, по оценкам аналитиков инвестиционной компании Dragon Capital, территории на востоке и юге Украины, которые остаются оккупированными российскими войсками на середину апреля, в довоенные времена генерировали примерно 12% от ВВП.

Они считают, что в марте 2022 года реальный ВВП Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 45%, а дефицит государственного бюджета в этом году может достичь 16 – 26% ВВП.