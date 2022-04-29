Украина получит от Мирового банка почти 500 млн евро

Из целевого фонда Всемирного банка Украине выделят дополнительные грантовые средства в размере 495 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства финансов.

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Соглашение о гранте подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делу Восточной Европы Аруп Банерджи.

В результате Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительный грант на сумму 495 миллионов евро.

Средства направят в общий фонд Госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, а также для поддержки внутриперемещенных лиц.

Ранее министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро.

Перед этим Великобритания решила гарантировать 1 миллиард долларов США кредитования Всемирным банком Украины.