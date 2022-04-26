Неутешительный прогноз Всемирного банка: энергоресурсы в этом году подорожают на 50%

В этом году цены на энергоресурсы и продукты питания в мире резко возрастут в результате шоков, вызванных полномасштабным вторжением РФ в Украину, говорится в ежеквартальном докладе Всемирного банка (ВБ).

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Согласно прогнозу ВБ, глобальные цены на энергоносители в этом году увеличатся на 50,5% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году снизятся на 12,4%. Стоимость продуктов питания, как ожидается, повысится на 22,9% в текущем году и уменьшится на 10,4% в следующем.

Впрочем, в 2021 году энергоресурсы и так подорожали почти вдвое, а продукты питания – на 31%.

Как отмечает директор группы по перспективам развития СБ Айхан Коуз, сырьевые рынки испытывают один из самых серьезных шоков предложения за десятилетие из-за войны в Украине. Вызванное этим повышение цен на продукты питания и энергоносители будут иметь гуманитарные и экономические последствия.

Рост цен на сырье усилит и без того высокое ценовое давление во всем мире.

В этом году цены на пшеницу, согласно прогнозу ВБ, повысятся более чем на 40% и достигнут рекордных максимумов. Рост цен будет оказывать серьезное давление на развивающиеся страны из-за их зависимости от импорта пшеницы.

Металлы, как ожидается, подорожают в этом году на 16%, прежде чем подешеветь в следующем году.

Всемирный банк также снизил прогноз экономического роста в 2022 году до 3,2%. И это притом что в январе этого года Всемирный банк прогнозировал рост 4,1%.