Україна отримає від Світового банку майже 500 млн євро

З цільового фонду Світового банку Україні виділять додаткові грантові кошти у розмірі 495 млн євро. Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства фінансів.

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Угоду про грант підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справі Східної Європи Аруп Банерджі.

В результаті Україна отримає від Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки додатковий грант на суму 495 мільйонів євро.

Кошти направлять до загального фонду Держбюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних потреб, видатків на охорону здоров'я, а також для підтримки внутрішньопереміщених осіб.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко підписав із Світовим банком угоду про надання Україні гранту у розмірі 88,5 мільйона євро.

Перед цим Великобританія вирішила гарантувати 1 мільярд доларів кредитування Світовим банком України.