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Всемирный банк предоставит Украине грант в размере 88,5 млн евро
Министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро. Эти деньги выделят из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.
Об этом сообщает Минфин.
"Деньги позволят Украине усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовую стабильность нашего государства. Грантовая помощь является приоритетной для нас, поскольку мы уже сегодня думаем о будущем и восстановлении страны от катастрофических разрушений", — резюмировал Марченко.
Все деньги перечислят на счета общего фонда Государственного бюджета Украины. Их будут использовать для финансирования социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее Великобритания решила гарантировать 1 миллиард долларов США кредитования Всемирным банком Украины. Кроме того, в середине апреля Всемирный банк готовился выделить Украине новый пакет финансовой поддержки в размере 1,5 миллиарда долларов. Эти деньги должны помочь справиться с быстрым ростом цен на продукты питания и энергоносители.