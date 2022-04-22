Всемирный банк предоставит Украине грант в размере 88,5 млн евро

Министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро. Эти деньги выделят из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.

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Об этом сообщает Минфин.

"Деньги позволят Украине усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовую стабильность нашего государства. Грантовая помощь является приоритетной для нас, поскольку мы уже сегодня думаем о будущем и восстановлении страны от катастрофических разрушений", — резюмировал Марченко.

Все деньги перечислят на счета общего фонда Государственного бюджета Украины. Их будут использовать для финансирования социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц.

Ранее Великобритания решила гарантировать 1 миллиард долларов США кредитования Всемирным банком Украины. Кроме того, в середине апреля Всемирный банк готовился выделить Украине новый пакет финансовой поддержки в размере 1,5 миллиарда долларов. Эти деньги должны помочь справиться с быстрым ростом цен на продукты питания и энергоносители.