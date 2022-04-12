Всемирный банк направит Украине $1,5 млрд на решение проблем с продовольствием и энергоносителями

Всемирный банк готовится выделить Украине новый пакет финансовой поддержки в размере 1,5 миллиарда долларов. Эти деньги должны помочь справиться с быстрым ростом цен на продукты питания и энергоносители.

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Об этом сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, передает Reuters.

"Всемирный банк был создан в 1944 году, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как и тогда, мы будем готовы помочь Украине с восстановлением, когда придет время", — сказал Малпасс.

Он отметил, что пакет был принят после того, как 11 апреля была одобрена помощь Международной ассоциации развития (IDA) в размере 1 миллиарда долларов США, а также выплата 100 миллионов долларов Молдове.

Ранее Малпасс заявлял, что банк работает над краткосрочной помощью Украине на сумму около 3 миллиардов долларов.

Он сказал, что Всемирный банк анализирует глобальные последствия войны в Украине, в том числе скачок цен на продукты питания и энергоносители, и "готовит ответные меры на кризис, которые окажут целенаправленную поддержку развивающимся странам".

Напомним, на счета Украины 18 марта поступил очередной макротранш. 300 миллионов евро выделены в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС.

Кроме того, Нацбанк в свою очередь начал также обсуждение с Международным валютным фондом вариантов поддержки экономики и финансового сектора страны в период военного положения.

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